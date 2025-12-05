Ричмонд
Джейми Каррагер: «Эпоха выдающихся команд в АПЛ завершена, “Арсеналу” не придется бить рекорд по очкам для завоевания титула. Ему нужно сосредоточиться на себе и не перегореть»

Джейми Каррагер считает, что «Арсенал» может проиграть борьбу за титул только самому себе.

«Арсенал» на голову выше всех остальных команд АПЛ в плане мастерства. Микель Артета может жалеть о том, что после трех месяцев «Арсенал» не выше всех на голову в плане очков.

Пятиочковый отрыв от «Манчестер Сити» — это хорошо, но «Арсенал» заслуживает большего. Всякий раз, когда казалось, что лондонцы могут оторваться, «Ман Сити» реагировал и сохранял отставание. Это заставит болельщиков «канониров» понервничать.

«Арсенал» выглядит готовым, а «Сити» продолжает ошибаться, но Пеп Гвардиола будет знать, что до тех пор, пока отрыв остается не очень большим до конца февраля или марта, шансы остаются очень хорошими.

Несмотря на то, что у «Арсенала» 10 побед, он обыграл только два клуба из первой девятки. Поражений у него будет мало, но раньше у него были проблемы из-за большого количества ничьих. Год назад он потерял 8 очков в 8 матчах за период с 8 декабря по 18 января и после 22 туров отставал от «Ливерпуля» на 9 очков. Должно быть, эти шрамы до сих пор заживают.

В последние годы сложилось впечатление, что игроки, тренеры и болельщики «Арсенала» склонны слишком рано расходовать эмоциональную энергию. После важных побед мы видели сцены бурного празднования, более характерные для завоевания трофеев. Все это было преждевременно. Игрокам и тренерам нужно сохранять спокойствие и идти от матча к матчу. Иначе можно слишком быстро исчерпать эту энергию.

Эпоха выдающихся команд, таких как «Манчестер Сити» Гвардиолы и «Ливерпуль» Клоппа, завершена. «Арсеналу» не придется бить рекорд по очкам, чтобы стать чемпионом. Ему достаточно сосредоточиться на себе, чтобы не упустить трофей«, — отметил экс-защитник “Ливерпуля”.