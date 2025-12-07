Киву о 4:0 с «Комо»: «Интер» мог сыграть гораздо лучше. В 1-м тайме мы много суетились, после 1:0 могли лучше контролировать темп, но главное — три очка"

Мне хотелось, чтобы мы лучше разыгрывали мяч, перекрывали их линии передач, потому что мы все время немного суетились. Когда соперник играет персонально, нужно быстро двигать мяч и находить партнеров. Нам требовалось немного больше спокойствия, чтобы находить правильные решения — во втором тайме это получилось.