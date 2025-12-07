Киву о 4:0 с «Комо»: «Интер» мог сыграть гораздо лучше. В 1-м тайме мы много суетились, после 1:0 могли лучше контролировать темп, но главное — три очка"

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
2
:
Ренн
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
23.00
П2
94.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетик
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
4.33
X
1.95
П2
3.75
Футбол. Италия
2-й тайм
Верона
3
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
8.00
П2
25.00
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
6
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Барселона
5
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
П1
X
П2

Киву о 4:0 с «Комо»: «Интер» мог сыграть гораздо лучше. В 1-м тайме мы много суетились, после 1:0 могли лучше контролировать темп, но главное — три очка"

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о победе над «Комо» со счетом 4:0 в 14-м туре Серии А.

"Мы могли бы сыграть гораздо лучше. В первом тайме мы, возможно, действовали слишком суетливо, потратили много сил на высокий прессинг. Это была агрессивная игра и местами качественная, так что мы берем три очка — это главное.

Мне хотелось, чтобы мы лучше разыгрывали мяч, перекрывали их линии передач, потому что мы все время немного суетились. Когда соперник играет персонально, нужно быстро двигать мяч и находить партнеров. Нам требовалось немного больше спокойствия, чтобы находить правильные решения — во втором тайме это получилось.

Первые 20 минут были на чрезвычайно высоком уровне интенсивности, затем при счете 1:0 мы попытались немного перевести дух и в этот период могли бы лучше контролировать темп. Мы проявили хладнокровие, ожидая, когда они начнут розыгрыш, отбирая мяч чуть глубже и переходя в контратаку", — сказал Киву в эфире DAZN Italia.