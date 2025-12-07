Семак о судействе и КДК: «Там судья прав, что поставил пенальти, здесь — что не поставил. Мне очень сложно, потому что я просто не понимаю трактовок»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
2
:
Ренн
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
24.00
П2
98.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетик
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
1.95
П2
3.69
Футбол. Италия
2-й тайм
Верона
3
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
18.50
П2
100.00
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
6
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Барселона
5
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
П1
X
П2

Семак о судействе и КДК: «Там судья прав, что поставил пенальти, здесь — что не поставил. Мне очень сложно, потому что я просто не понимаю трактовок»

Сергей Семак посетовал на разное понимание судьями схожих эпизодов.

Источник: Спортс"

Сегодня «Зенит» обыграл «Акрон» (2:0) в 18-м туре Мир РПЛ. Петербуржцы играли в большинстве больше 75 минут.

— Обратил внимание, что, когда шел сегодня просмотр момента, связанного с удалением, вы дискутировали с игроками «Акрона», обсуждали. Не могли бы вы сказать свои аргументы в пользу удаления? Вероятно, вы были за.

— Вероятно, да. Как раз на экране этот момент показывали, и, естественно, мы с ребятами говорили, что это больше был фол последней надежды. Педро выходил один в один в этой ситуации. Если бы это было где-то в центре поля, наверное, была бы желтая карточка, я так думаю.

Что касается этого момента, на мой взгляд, соперник, конечно, будет другого мнения. У меня мнение, что это лишение явной возможности забить. Да, наверное, не специально, но это не отменяет того, что эта ситуация повлияла на эпизод.

— После удаления очень интересный был розыгрыш штрафного. Насколько много вариантов розыгрыша стандартов отрабатывается на тренировках и когда мы увидим голы после таких розыгрышей?

— Это можно посмотреть по статистике, сколько команда забивает со стандартов. Конечно, здесь очень важна роль подающего и игроков, которые участвуют в тех или иных розыгрышах. Как правило, это два-три розыгрыша, которые основные: и штрафные, и угловые. Больше вряд ли игроки запомнят, да это и не нужно, учитывая, какое количество стандартных положений бывает в игре.

А по поводу того же удаления или нет, сложно какие-то трактовки давать. Вы видели, КДК объявил по матчу «Сочи» — «Динамо» Махачкала, когда Коваленко в руку попало. Абсолютно один в один момент, когда нам поставили пенальти с «Акроном». Борьба, у Дугласа также руки… постоянно такое. И там судья прав, что поставил пенальти, здесь судья прав, что не поставил пенальти. И дальше тишина.

Поэтому говорить о тех или иных трактовках, мне очень сложно, потому что я их просто не понимаю, — сказал главный тренер «Зенита».