Семак о судействе и КДК: «Там судья прав, что поставил пенальти, здесь — что не поставил. Мне очень сложно, потому что я просто не понимаю трактовок»

— Это можно посмотреть по статистике, сколько команда забивает со стандартов. Конечно, здесь очень важна роль подающего и игроков, которые участвуют в тех или иных розыгрышах. Как правило, это два-три розыгрыша, которые основные: и штрафные, и угловые. Больше вряд ли игроки запомнят, да это и не нужно, учитывая, какое количество стандартных положений бывает в игре.