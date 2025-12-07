Жерсон — 13-й бразилец, забивший за «Зенит» в РПЛ при Семаке. Россиян было 17

Кроме того, с сезона-2018/19 ни за один другой клуб РПЛ не забивало так много иностранцев одной национальности: 13 — «Зенит»/Бразилия, 7 — «Краснодар»/Бразилия, 7 — «Ахмат»/Бразилия, 6 — ЦСКА/Бразилия, 4 — «Зенит»/Аргентина, 4 — «Спартак»/Бразилия, 4 — «Рубин»/Сербия, 4 — «Оренбург»/Аргентина.