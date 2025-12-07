Ричмонд
Жерсон — 13-й бразилец, забивший за «Зенит» в РПЛ при Семаке. Россиян было 17

Жерсон забил победный гол «Зенита» в матче с «Акроном» (2:0) в 18-м туре Мир РПЛ. Луис Энрике установил окончательный счет.

Источник: Спортс"

По подсчетам Opta, Жерсон стал 13-м бразильцем, забившим гол за «Зенит» в чемпионате России при Сергее Семаке.

Помимо Жерсона это были Малком, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Дуглас Сантос, Педро, Луис Энрике, Артур, Юри Алберто, Нино, Родригао и Эрнани.

Кроме того, с сезона-2018/19 ни за один другой клуб РПЛ не забивало так много иностранцев одной национальности: 13 — «Зенит»/Бразилия, 7 — «Краснодар»/Бразилия, 7 — «Ахмат»/Бразилия, 6 — ЦСКА/Бразилия, 4 — «Зенит»/Аргентина, 4 — «Спартак»/Бразилия, 4 — «Рубин»/Сербия, 4 — «Оренбург»/Аргентина.

Отмечается, при тренерстве Семака за «Зенит» забивали 17 россиян.