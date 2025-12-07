Семак о том, помирились ли они с Дзюбой: «Да я и не ругался ни с кем. А насчет того, справился ли с ним “Зенит” или нет — не забил, значит справились»

Он хорош в подыгрыше, хорош в верховых единоборствах, может сбросить мяч. Он умный игрок, и конечно, острота от него идет практически в любом матче. Это можно сказать и по статистике — если брать чемпионат, он лучший, если брать вместе с Кубком, там Беншимол больше забил, но в целом, конечно, учитывая статистические показатели, конечно, он важный игрок для команды. И сегодня острота шла. Да, были моменты, где мы проигрывали единоборства один в один, — сказал Семак.