Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
6
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Барселона
5
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
П1
X
П2

Матч «Чарльтон» — «Портсмут» в Чемпионшипе не доиграли из-за проблем со здоровьем у фаната. Болельщику оказали медицинскую помощь на трибуне, позже выяснилось, что он погиб

Матч между «Чарльтоном» и «Портсмутом» в субботу в Чемпионшипе был отменен из-за чрезвычайной ситуации на трибунах стадиона «Вэлли». Одному из болельщиков на трибуне понадобилась срочная медицинская помощь.

Источник: Спортс"

Матч был остановлен на 12-й минуте при счете 0:0. Игроки сначала оставались на поле, пока медицинская помощь оказывалась пострадавшему зрителю на нижнем ярусе, но затем арбитр Мэтью Доногью отправил команды в раздевалки.

Болельщики оставались на трибунах еще около часа, прежде чем было объявлено об отмене матча. Дата перенесенной игры будет подтверждена позднее.

Позже в «Чарльтоне» сообщили, что один из фанатов клуба скончался.

Это не первый подобный случай в английском футболе. В январе 2024 года матч первой лиги «Болтон» — «Челтнем» был остановлен после того, как одному из зрителей потребовалась экстренная помощь на трибуне, и он позже скончался. В октябре 2023-го встречу «Лейтон Ориент» — «Линкольн Сити» прервали на 82-й минуте: болельщик выбежал на поле, требуя остановить игру, чтобы оказать помощь другому фанату — позже клуб подтвердил его смерть. В обоих случаях матчи были перенесены.