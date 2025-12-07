Матч «Чарльтон» — «Портсмут» в Чемпионшипе не доиграли из-за проблем со здоровьем у фаната. Болельщику оказали медицинскую помощь на трибуне, позже выяснилось, что он погиб

Это не первый подобный случай в английском футболе. В январе 2024 года матч первой лиги «Болтон» — «Челтнем» был остановлен после того, как одному из зрителей потребовалась экстренная помощь на трибуне, и он позже скончался. В октябре 2023-го встречу «Лейтон Ориент» — «Линкольн Сити» прервали на 82-й минуте: болельщик выбежал на поле, требуя остановить игру, чтобы оказать помощь другому фанату — позже клуб подтвердил его смерть. В обоих случаях матчи были перенесены.