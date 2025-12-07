Тренер «Ростова» Альба об 11-м месте: «Надеюсь, второй круг будет лучше первого. У нас хорошая команда»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо Мх
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.34
П2
4.54
Футбол. Италия
14:30
Кремонезе
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.00
П2
3.33
Футбол. Испания
16:00
Эльче
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.42
П2
3.45
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.80
П2
1.84
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.63
X
3.82
П2
1.68
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.46
П2
5.74
Футбол. Франция
17:00
Ницца
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.71
П2
3.87
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.65
П2
2.99
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
6
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Барселона
5
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо
1
П1
X
П2

Тренер «Ростова» Альба об 11-м месте: «Надеюсь, второй круг будет лучше первого. У нас хорошая команда»

Тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался после победы над «Рубином» (2:0) в РПЛ.

Источник: Спортс"

После 18 матчей дончане занимают в таблице 11-е место.

— С чем связано большое количество ошибок, как у Сако. Пенальти, привозы. Почему не удается побороть проблему?

— Я не понимаю, почему так бывает. Игроки тоже люди. Сако до этого момента сегодня хорошо играл. Я не думал, что он удалится, даже когда он получил первую карточку. Ребята были вместе, помогали друг другу.

— Говорили с губернатором о трансферной кампании?

— Он поздравил нас с победой, пожелал хорошего отдыха ребятам, и все.

— Какую позицию хотите усилить?

— Посмотрим. У нас хорошая команда.

— Оцените выступление команды от 1 до 5.

— Сначала было тяжело, потом выдали хорошую серию. Я рад. В начале второго круга мы взяли только одно очко, сегодня прибавили три. Второй круг идет уже лучше первого. Надеюсь, что он будет лучше первого.

— Почему не делали замен до 83‑й минуты?

— Меня устраивало, что было на поле. Никто не устал. Когда Комаров устал, то я его заменил. Он проделал большую работу. На поле все было хорошо.

— Как выбирали пенальтиста?

— На прошлой неделе Миронов не забил, но он бил до этого, тренирует это. Он у нас один из лучших в этом. Он хотел бить, больше тренировался. Я знал, что это хорошее решение. Промахиваются все, кто бьет пенальти.

— Для Голенкова это важный гол?

— Да. Он искал свои моменты. К сожалению, он забил и наступила пауза. Он получил приз за свою работу. Он проделывает большую работу в прессинге и обороне, — сказал Альба.