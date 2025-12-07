Степашин об отмененном голе «Динамо» «Спартаку»: «C ВАР стало хуже, там сидят такие же орелики»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо Мх
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.34
П2
4.54
Футбол. Италия
14:30
Кремонезе
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.00
П2
3.33
Футбол. Испания
16:00
Эльче
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.42
П2
3.45
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.80
П2
1.84
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.63
X
3.82
П2
1.68
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.46
П2
5.74
Футбол. Франция
17:00
Ницца
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.71
П2
3.87
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.65
П2
2.99
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
6
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Барселона
5
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо
1
П1
X
П2

Степашин об отмененном голе «Динамо» «Спартаку»: «C ВАР стало хуже, там сидят такие же орелики»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин недоволен работой ВАР на матче РПЛ со «Спартаком» (1:1).

Источник: Спортс"

— Счет 1:1 и два отмененных гола «Динамо». Будете подавать протест?

— Да нет, там вне игры было. Правда миллиметровый, особенно первый момент, когда Костя [Тюкавин] забивал гол. Там вообще я не знаю, как линию чертить, как смотреть на самом деле.

Да нет, подавать мы не будем. Какой смысл? Да и во втором эпизоде офсайд был. Потом все-таки сами себе забили гол.

— Ну, не без этого. Это, по-моему, первый раз за этот год. В первом отмененном голе, на наш взгляд, точно не было офсайда, да и во втором придрались. Или вы не согласны с нами?

— В первом, на мой взгляд, не было, они одинаково стояли. Ну, на самом деле это футбол… Я еще раз говорю, с ВАР стало хуже, для меня это очевидно. Потому что на ВАР сидят такие же орелики, — сказал Степашин.