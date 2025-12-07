Умяров о 6-м месте «Спартака»: «По потенциалу, по тому, как играем, должны быть выше»

Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо Мх
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.34
П2
4.54
Футбол. Италия
14:30
Кремонезе
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.00
П2
3.33
Футбол. Испания
16:00
Эльче
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.42
П2
3.45
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.85
П2
1.81
Футбол. Италия
17:00
Кальяри
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.63
X
3.82
П2
1.68
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.46
П2
5.74
Футбол. Франция
17:00
Ницца
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.71
П2
3.87
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.65
П2
2.99
Футбол. Испания
18:15
Валенсия
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.52
П2
3.81
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.75
П2
3.80
Футбол. Премьер-лига
19:00
Балтика
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.52
П2
4.75
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.31
П2
2.71
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
6
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Барселона
5
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2

Умяров о 6-м месте «Спартака»: «По потенциалу, по тому, как играем, должны быть выше»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров считает, что команда должна занимать более высокое место в РПЛ.

Источник: Спортс"

В субботу красно-белые сыграли вничью с «Динамо» (1:1) и после 18 матчей идут шестыми в таблице.

— «Спартаку» повезло, учитывая отмененные голы?

— Сегодня мы обязаны были выигрывать, если говорить о количестве моментов. Во втором тайме позволили «Динамо» чуть больше, чем в первом. Были качели, они добились этих переходов.

Не те результаты, которые мы все хотели. Работаем, нужно всем вместе исправлять ситуацию. То, что я внутри чувствую: команда не набирает много очков. Потенциал команды намного выше. По игре, по тому, как мы играем, должны быть выше.

Свою игру не хочу обсуждать. Командные результаты ниже своего потолка.

— Хотели бы, чтобы Романов остался?

— При любом тренере мы будем показывать максимум, будем играть на победу. Будет это другой тренер или Вадим Юрьевич, — сказал Умяров.