Тедеев об эмоциях Дзюбы: «Он был зол на судейство. Некоторые эпизоды были слишком осторожными, в пользу “Зенита”

«Там ничего такого сложного нет. Человек переживает, понятное дело, что он много внимания уделял в плане эмоций и в сторону судейства в том числе, потому что он был на поле, чувствовал этот нерв. И я его в какой-то степени понимаю, потому что некоторые эпизоды со стороны судейства были слишком осторожными, в пользу “Зенита”.