Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
0
:
Сельта
0
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
1
:
Ювентус
0
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
1
:
Лион
0
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Райо Вальекано
0
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Болонья
1
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Кристал Пэлас
2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Хоффенхайм
0
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Метц
1
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Париж
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
ЦСКА
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Крылья Советов
0
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Севилья
1
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Вердер
2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Рома
0
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Вест Хэм
1
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Анже
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
4
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Жирона
0
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Лечче
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
1
Челестини об РПЛ: «Очень боевой чемпионат. Многие клубы в Италии и Франции хотели бы иметь то, что есть у нас. Качество стадионов, количество болельщиков — топ-уровень»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини положительно оценил уровень МИР РПЛ в сравнении с другими европейскими чемпионатами.

Источник: Спортс"

Армейцы на выезде уступили «Краснодару» (2:3) в матче 18‑го тура Мир РПЛ.

По итогам первого круга «быки» лидируют в турнирной таблице, набрав 40 очков. Команда Мусаева занимает четвертое место с 36 очками.

— Ваше мнение о чемпионате за полгода?

— РПЛ — очень боевой чемпионат. Мне понравилось, что сегодняшний матч — это матч из топ‑5 лиг: атмосфера, стадион. Многие клубы в Италии, во Франции хотели бы иметь то, что есть у нас. Качество стадионов, количество болельщиков — это топ‑уровень.

— Сможет ли кто‑то остановить «Краснодар» на пути к чемпионству? Вы что‑то измените в играх против них в Кубке?

— Если «Краснодар» будет так играть, будет очень сложно. Это точно второй лучший состав игроков в лиге, они играют с интенсивностью и качеством, легко не будет. Мы менять ничего не будем, будем пытаться улучшаться, больше атаковать. Вот что будем пытаться делать.

Мы сыграли три матча с «Краснодаром», выиграли Суперкубок. Они ничего не будут менять, и мы ничего не будем менять. Посмотрим, в чем мы сможем прибавить до того момента, когда возобновится чемпионат, — сказал Челестини.