Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
0
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.10
П2
8.50
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.40
П2
11.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
1
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
1.73
X
5.10
П2
13.00
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Вердер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2

Вратарь «Сочи» Дегтев после 2:4 от «Локо»: «У нас нет характера — в первом тайме пропустили три за пять минут и головы повесили. Так далеко не уедем»

Вратарь «Сочи» Александр Дегтев заявил, что команде не хватает характера.

Источник: Спортс"

В 18-м туре Мир РПЛ «Сочи» уступил «Локомотиву» со счетом 2:4. Перед зимней паузой команда занимает последнее место в таблице с 9 очками.

— Есть понимание, что «Сочи» кардинально надо менять зимой?

— Это вопрос руководителям клуба, мое дело тренироваться, играть, показывать себя на поле и делать все, что от меня требуется.

— В чем обязательно надо прибавлять?

— Во всем. Первое — характер и ментальность. У нас нет характера, в первом тайме за пять минут три [гола] пропустили, головы повесили. Так мы далеко не уедем, — сказал Дегтев.