Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
0
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.30
П2
8.50
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.30
П2
10.20
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
1
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
3.69
X
5.25
П2
13.50
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Вердер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2

«Жирона» хочет арендовать Берналя у «Барсы» зимой. 18-летнему хабвеку готовы давать игровое время, чтобы он прибавил, как Гарсия ранее (Mundo Deportivo)

Марк Берналь может уйти в аренду в «Жирону» из «Барселоны».

Источник: Спортс"

18-летний полузащитник получает ограниченное игровое время после травмы «крестов», из-за которой ранее пропустил год. В «Барселоне» к его ситуации относятся крайне осторожно, в связи с чем испанец провел на поле всего 120 минут в восьми матчах. По данным Mundo Deportivo, эта ситуация привлекла внимание «Жироны» в преддверии зимнего трансферного окна.

Как сообщает журналист Нил Сола, «Жирона» рассматривает возможность аренды Марка Берналя до конца сезона, чтобы усилить команду после сложного старта сезона. В клубе планируют повторить успешную формулу, которую они использовали с Эриком Гарсией два сезона назад. Считается, что Гарсия значительно прибавил за время аренды в «Жироне» и может стать отличным примером для Берналя.

Марку необходимо набраться опыта на высшем уровне и регулярно играть, и «Жирона» может предоставить ему такую возможность. Отмечается, что сам Берналь не исключает каких-либо вариантов в зимнее трансферное окно, его решение будет зависеть от количества сыгранных им матчей до конца года.

Аренда рассматривается как единственный вариант со стороны «Барсы», возлагающей большие надежды на будущее игрока. Осенью он подписал новый контракт до 2029 года, включающий пункт о сумме отступных в размере 500 млн евро.

С полной статистикой испанского игрока можно ознакомиться здесь.