«Жирона» хочет арендовать Берналя у «Барсы» зимой. 18-летнему хабвеку готовы давать игровое время, чтобы он прибавил, как Гарсия ранее (Mundo Deportivo)

18-летний полузащитник получает ограниченное игровое время после травмы «крестов», из-за которой ранее пропустил год. В «Барселоне» к его ситуации относятся крайне осторожно, в связи с чем испанец провел на поле всего 120 минут в восьми матчах. По данным Mundo Deportivo, эта ситуация привлекла внимание «Жироны» в преддверии зимнего трансферного окна.