Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал
0
:
Сельта
1
Все коэффициенты
П1
6.50
X
3.00
П2
2.61
Футбол. Италия
2-й тайм
Наполи
2
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
1.16
X
7.50
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лорьян
1
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
7.50
П2
100.00
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Вердер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2

Мойзес о 1-й желтой в матче с «Краснодаром»: «Кордоба хотел показать, что я ударил его в голову, но я его не касался. Он хороший игрок, но иногда симулирует, спорит и жалуется &mdash

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза заявил, что Джон Кордоба симулировал в эпизоде с первой желтой карточкой в матче с «Краснодаром».

Источник: Спортс"

В матче 18-го тура Мир РПЛ армейцы уступили в гостях со счетом 2:3. Мойзес получил вторую желтую карточку на 68-й минуте матча, когда ударил Жоау Батчи в затылок в верховой борьбе. Первую карточку судья Кирилл Левников показал Мойзесу в 1-м тайме за фол на Кордобе.

— Как вам манера игры Кордобы?

— Каждый играет, как умеет. Он в России больше четырех лет, судьи его знают. Он — великолепный футболист. Но вот эти решения, которые он принимает на поле, не могу комментировать, не могу давать свое мнение. Иногда он симулирует, спорит с судьям или жалуется, а арбитры пропускают это все. Возможно, это его манера игры.

— Вспоминали эпизод с Кордобой в первом круге, когда он был удален?

— Не думаю, что он об этом вспоминал. Я даже об этом не думал, когда был на поле.

— А вам нравится Кордоба как футболист?

— Это хороший игрок, который много забивает. У «Краснодара» прекрасный нападающий.

— Кордоба симулировал, когда вы получили первую желтую?

— Он симулировал, чтобы я получил красную. Я ударил по мячу и попал ему в лицо. Он хотел привлечь внимание судьи, показать, что я ударил его в голову. Но на видео видно, что я его не касаюсь, — сказал Мойзес.