Футбол. Испания
2-й тайм
Реал
0
:
Сельта
1
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.95
П2
2.63
Футбол. Италия
2-й тайм
Наполи
2
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
1.16
X
6.50
П2
98.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лорьян
1
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
6.96
П2
80.00
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Вердер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
3
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2

Лотито сказал, что «Лацио» «не ослабнет» зимой, Сарри после 1:1 с «Болоньей» заявил: «Этого недостаточно, команду нужно усилить. Игрокам, которые нас не улучшат, лучше не приходить»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри критически отреагировал на заявление президента клуба Клаудио Лотито о том, что команда «не ослабнет» в январское трансферное окно.

Источник: Спортс"

«Бьянкочелести» сыграли вничью с «Болоньей» (1:1) в 14-м туре Серии А. Концовку 2-го тайма команда Сарри провела вдесятером — Марио Хила был удален на 78-й минуте.

Перед игрой Лотито заявил журналистам, которые спросили, усилится ли клуб в январе, что «он не ослабнет, в этом нет никаких сомнений».

О матче.

«Мы доставили им много хлопот. Мы разочарованы пропущенным голом — было допущено множество ошибок. Это был матч команды, которая значительно прогрессирует. Я доволен игрой, но все равно расстроен тем, что не победили».

О словах Лотито.

"Не ослабнуть недостаточно, команду нужно усилить. Если в команду придут игроки, которые нас не улучшат, им лучше не приходить.

Нам нужны игроки, которые действительно могут усилить эту команду, которая очень много работает", — заявил Сарри в интервью Sky Sport.

Римляне занимают 10-е место в чемпионате Италии, набрав 19 очков.