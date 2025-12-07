Лотито сказал, что «Лацио» «не ослабнет» зимой, Сарри после 1:1 с «Болоньей» заявил: «Этого недостаточно, команду нужно усилить. Игрокам, которые нас не улучшат, лучше не приходить»

«Бьянкочелести» сыграли вничью с «Болоньей» (1:1) в 14-м туре Серии А. Концовку 2-го тайма команда Сарри провела вдесятером — Марио Хила был удален на 78-й минуте.
Перед игрой Лотито заявил журналистам, которые спросили, усилится ли клуб в январе, что «он не ослабнет, в этом нет никаких сомнений».
О матче.
«Мы доставили им много хлопот. Мы разочарованы пропущенным голом — было допущено множество ошибок. Это был матч команды, которая значительно прогрессирует. Я доволен игрой, но все равно расстроен тем, что не победили».
О словах Лотито.
"Не ослабнуть недостаточно, команду нужно усилить. Если в команду придут игроки, которые нас не улучшат, им лучше не приходить.
Нам нужны игроки, которые действительно могут усилить эту команду, которая очень много работает", — заявил Сарри в интервью Sky Sport.
Римляне занимают 10-е место в чемпионате Италии, набрав 19 очков.