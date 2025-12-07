Батраков согласился бы перейти в «Монако»: «Хотелось бы, я бы с удовольствием поехал»

В ноябре появилась информация, что представители княжеского клуба связались с «Локо» и готовы заплатить за футболиста около 20 млн евро. Однако позднее монегаски заявили, что не рассматривают трансфер.
— А ты представляешь себя не отдыхающим в Монако, а играющим в «Монако»? Живущим в Монако, как Головин, например?
— Пока не представляю, но хотелось бы. Я бы с удовольствием поехал в «Монако», — сказал Батраков в интервью Нобелю Арустамяну для Winline.
Российский полузащитник Головин представляет французский клуб с 2018 года.
