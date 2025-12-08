Губернатор о 5-м месте «Балтики»: «Очень большой подарок на Новый год. Стадион шумит, все в отличном настроении»

В воскресенье калининградский клуб обыграл дома «Крылья Советов» (2:0).
— Только положительные эмоции. Вы видите, что стадион шумит, все в отличном предновогоднем настроении. Команда сделала нам очень большой подарок на Новый год, показав такой результат в первой половине сезона.
— В чем залог успеха «Балтики»?
— Прежде всего это труд наших ребят, тренерского состава. Вы видите, в каком темпе ребята работают. Тренерский штаб очень сосредоточен. Главный тренер, наверное, где‑то эмоциональный, но он очень болеет за команду и уделяет много времени тренировкам. Мне кажется, труд всей команды — это залог побед.
— Как считаете, можно ли уже скорректировать задачи на сезон?
— Сейчас первая часть сезона уже заканчивается. У нас будет общая встреча, где будем подводить итоги, делать разбор. И там будут приниматься ключевые решения, — сказал Беспрозванных.