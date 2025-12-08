Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.04
П2
3.28
Футбол. Италия
20:00
Удинезе
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.03
П2
3.25
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Болонья
1
П1
X
П2

Губернатор о 5-м месте «Балтики»: «Очень большой подарок на Новый год. Стадион шумит, все в отличном настроении»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных оценил 5-е место «Балтики» после 18 туров РПЛ.

Источник: Спортс"

В воскресенье калининградский клуб обыграл дома «Крылья Советов» (2:0).

— Только положительные эмоции. Вы видите, что стадион шумит, все в отличном предновогоднем настроении. Команда сделала нам очень большой подарок на Новый год, показав такой результат в первой половине сезона.

— В чем залог успеха «Балтики»?

— Прежде всего это труд наших ребят, тренерского состава. Вы видите, в каком темпе ребята работают. Тренерский штаб очень сосредоточен. Главный тренер, наверное, где‑то эмоциональный, но он очень болеет за команду и уделяет много времени тренировкам. Мне кажется, труд всей команды — это залог побед.

— Как считаете, можно ли уже скорректировать задачи на сезон?

— Сейчас первая часть сезона уже заканчивается. У нас будет общая встреча, где будем подводить итоги, делать разбор. И там будут приниматься ключевые решения, — сказал Беспрозванных.