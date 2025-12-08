Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
1
:
Манчестер Юнайтед
2
Все коэффициенты
П1
27.00
X
6.10
П2
1.19
Футбол. Испания
2-й тайм
Осасуна
2
:
Леванте
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
19.00
П2
51.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
2
:
Милан
2
Все коэффициенты
П1
7.30
X
1.90
П2
2.65
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.76
X
4.64
П2
1.49
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Герман Ткаченко: «Если Баринов перейдет в ЦСКА — это будет успех Брейдо, он поклонник таланта Дмитрия. Это лично его трансфер»

Глава агентства ProSports Management Герман Ткаченко высказался о ситуации с возможным переходом Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

— Пару недель назад я встречался с Кириллом Брейдо и задал вопрос о внутреннем единстве. Он не подтвердил, что есть противоречия. Давайте дождемся, как разрешится ситуация с Бариновым.

— Вы это обсуждали с Брейдо?

— Нет. Если Баринов перейдет в ЦСКА — это будет успех Кирилла Брейдо. От начала до конца.

— Почему?

— Потому что это лично его трансфер.

Я уверен, что на этой неделе предпримется сумасшедшая попытка, чтобы этого не произошло. Может, она и не успешная, но она будет.

— Почему вы считаете, что потенциальный трансфер Баринова — это успех Кирилла Брейдо?

— Потому что Кирилл является персональным поклонником таланта Дмитрия Баринова. И человек, который находится в руководстве клуба, высказывался или думал, что приход Баринова — это невероятный успех. — Он как-то участвует в этой сделке?

— Как агент — нет, как представитель ЦСКА — я не знаю.

— Почему поклонник какого-то игрока, медиадиректор, может влиять на трансферы?

— А почему нет?

— Зачем тогда нужен спортивный блок?

— Так он же тоже есть.

— Спортивный блок не может быть против этого игрока?

— И чтобы они взяли его? Невозможно, — сказал Ткаченко в шоу «Это футбол, брат!».