Ткаченко о форварде для ЦСКА: «Видел агента Маркоса Леонардо в ресторане “Воронеж”. Что он там делал?»

— ЦСКА приходил в «Зенит» за Гонду?
— Еще нет.
— Ни разу не было за все время?
— Этим летом было, я ведь говорил. Они поговорили — это было невозможно.
— Почему?
— Потому что они его не продавали.
— А зачем он «Зениту»? Почему он так важен сейчас?
— Я не думаю, что Гонду для них важен сейчас, не могу это подтвердить. Им нужен нападающий, который умеет все. Гонду такой.
— Но он мало играет. Его продадут зимой?
— Я вам скажу, что официально есть два предложения. Одно из «Ривер Плейт» — аренда с обязательным выкупом пятидесяти процентов. И из Мексики есть сумасшедшее предложение. Надеемся, и для «Зенита».
— Чего хочет Гонду?
— Играть.
— В России или Латинской Америке?
— Это зависит от клуба, от возможностей, от конкретики, от быстроты. Наверное, для латиноамериканского игрока — от личного контракта.
— Не сложен ли трансфер в Мексику? Возможна ли прямая сделка между российским и мексиканским клубами?
— Мы умеем.
— А ЦСКА?
— Я вижу, с кем ведут переговоры ЦСКА, но это не моя война. Я видел агента Маркоса Леонардо в ресторане «Воронеж». Что он там делал?
— Хорошее мясо.
— Ну, окей. Мясо прилететь поесть.
В «Браге» был сильный нападающий — Симон Банза. Его не продали в ЦСКА, — сказал Герман Ткаченко в шоу «Это футбол, брат!».