Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
6.76
X
4.64
П2
1.50
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Манчестер Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Ткаченко о форварде для ЦСКА: «Видел агента Маркоса Леонардо в ресторане “Воронеж”. Что он там делал?»

Глава агентства ProSports Management Герман Ткаченко высказался о том, пытался ли ЦСКА приобрести нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.

Источник: Спортс"

— ЦСКА приходил в «Зенит» за Гонду?

— Еще нет.

— Ни разу не было за все время?

— Этим летом было, я ведь говорил. Они поговорили — это было невозможно.

— Почему?

— Потому что они его не продавали.

— А зачем он «Зениту»? Почему он так важен сейчас?

— Я не думаю, что Гонду для них важен сейчас, не могу это подтвердить. Им нужен нападающий, который умеет все. Гонду такой.

— Но он мало играет. Его продадут зимой?

— Я вам скажу, что официально есть два предложения. Одно из «Ривер Плейт» — аренда с обязательным выкупом пятидесяти процентов. И из Мексики есть сумасшедшее предложение. Надеемся, и для «Зенита».

— Чего хочет Гонду?

— Играть.

— В России или Латинской Америке?

— Это зависит от клуба, от возможностей, от конкретики, от быстроты. Наверное, для латиноамериканского игрока — от личного контракта.

— Не сложен ли трансфер в Мексику? Возможна ли прямая сделка между российским и мексиканским клубами?

— Мы умеем.

— А ЦСКА?

— Я вижу, с кем ведут переговоры ЦСКА, но это не моя война. Я видел агента Маркоса Леонардо в ресторане «Воронеж». Что он там делал?

— Хорошее мясо.

— Ну, окей. Мясо прилететь поесть.

В «Браге» был сильный нападающий — Симон Банза. Его не продали в ЦСКА, — сказал Герман Ткаченко в шоу «Это футбол, брат!».