Андрей Аршавин: «Шевалье — труп. Сафонов в полном порядке, он сейчас выиграет конкуренцию в “ПСЖ”

Андрей Аршавин и Владислав Радимов порассуждали о российских игроках в Европе.

Источник: Спортс"

Севастиан Терлецкий: Давайте поговорим про Захаряна, Сафонова и Головина. Что им делать?

Владислав Радимов: Головину ничего менять не надо. Живи в Монако, играй в «Монако». Возможностей уйти, мне кажется, было больше. И он уже продлил контракт, он защищен. Я думаю, здесь все, вообще говорить не о чем.

Севастиан Терлецкий: А Сафонов?

Владислав Радимов: Сафонову надо уходить, играть.

Андрей Аршавин: А я думаю, нет. Он сейчас выиграет конкуренцию.

Владислав Радимов: Я думаю, не выиграет.

Андрей Аршавин: Шевалье — труп, нет?

Владислав Радимов: Шевалье с ошибками, плохо, но играет только он.

Андрей Аршавин: Я думаю, не из-за футбола это.

Владислав Радимов: Мне тоже кажется, что это какие-то другие мотивы.

Севастиан Терлецкий: Мне кажется, тут еще играет то, что он француз.

Андрей Аршавин: Сафонов в порядке, в полном.

Владислав Радимов: Сафонов в порядке. Но играть надо. Если ты сейчас… Он в прошлом году, мне кажется, больше сыграл, чем сейчас, нет?

Севастиан Терлецкий: 17 матчей было за весь сезон.

Андрей Аршавин: он и в этом 17 сыграет. Уже начал.

Саво Милошевич: Захарян должен уехать из «Реал Сосьедад». Я говорил, что для молодых игроков очень важно играть. Если не играешь, что ты сделаешь?