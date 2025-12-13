Иванов о Карпине: «В “Динамо” осечек не прощают, игроки тоже сразу выражают недовольство. Феерично стартануть не удалось, хотя ощущения полной безнадеги не было»

Феерично стартануть не удалось. Наоборот, почти в каждом матче кто-то совершал результативную ошибку — в основном при выходе из обороны. Футболисты занервничали, пропала уверенность. Они стали думать уже не о том, что требует тренер, а рассуждали в таком ключе — ой, да зачем мне это надо, сейчас опять все закончится привозом, на меня накинутся фанаты и журналисты…