Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Атлетико
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.85
П2
11.50
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.37
П2
4.24
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
4
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
3
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2

Рахимов о 7-м месте «Рубина»: «Пришла стабилизация, хочется сделать следующий шаг»

Тренер «Рубина» Рашид Рахимов хочет, чтобы клуб сделал шаг вперед. После 18 туров казанцы занимают в РПЛ 7-е место.

Источник: Sports

— К «Рубину» пришла стабилизация, а теперь хочется сделать следующий шаг. Но одному его сделать сложно. Клуб — это системная работа. Важно, чтобы все в этой системе хотели поставить во главу движение вперед и результат.

— В «Рубине» все этого хотят?

— Желание есть, просто его нужно объединить и поставить на одни рельсы. И клуб, и спортивный блок должны правильно работать, заниматься своим делом и помогать друг другу, чтобы было движение вперед.

— Но для шага вперед еще нужно качественное усиление, способное конкурировать с топ-клубами.

— Да, я согласен. Пока нам достаточно сложно это сделать. Но надеюсь, что это случится, — сказал Рахимов.