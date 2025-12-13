Ричмонд
Лепехин за Кобелева в «Динамо»: «Думающий тренер. Знает, что делать, и он динамовец»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин высказался за назначение Андрея Кобелева тренером «Динамо».

С ноября после отставки Валерия Карпина обязанности тренера бело-голубых исполняет Ролан Гусев.

"Гусев уже и раньше исполнял обязанности главного тренера — доверьте ему это место. В чем опасность назначения специалиста без опыта работы в должности главного тренера, когда приглашают специалиста с опытом, и он все проваливает?

Конечно, лично я был бы рад, если бы назначили Кобелева, но его кандидатура вроде и не рассматривается. А он думающий тренер, он знает, что делать, и он динамовец", — сказал Лепехин.

Кобелев уже возглавлял «Динамо» с 2006 по 2010 год, а также с 2015-го по 2016-й.

