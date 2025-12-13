Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Атлетико
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.85
П2
11.50
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.37
П2
4.24
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.93
П2
3.52
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.31
П2
4.56
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.37
П2
4.47
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.47
П2
4.06
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
4
:
Нант
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
3
:
РБ Лейпциг
1
П1
X
П2

Аршавин о Саусе: «Заслужил интерес топ‑клубов РПЛ. Он вносит серьезный вклад в игру “Балтики”

Андрей Аршавин считает. что хавбек «Балтики» Владислав Саусь мог бы перейти в один из топ-клубов РПЛ.

Источник: Спортс"

В 17 матчах текущего чемпионата на его счету 1 гол и 2 ассиста.

«Влад заслужил интерес топ‑клубов РПЛ своей игрой. Для меня удивительно, что он сейчас часто выполняет оборонительные функции на фланге, потому что по детско‑юношеским командам я помню его как очень атакующего футболиста. Он тогда играл “десятку” или крайнего нападающего.

Я не назову Сауся совсем уж критически важным футболистом для «Балтики», но он, конечно, вносит серьезный вклад в игру. В том числе в защиту, которая пропустила всего семь голов за 18 игр чемпионата", — сказал бывший футболист сборной России.