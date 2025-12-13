Стоимость Гюлера, Фермина и Каррераса выросла по версии Transfermarkt. Беллингем, Родриго, Вальверде, Рафинья, Трент и Нико Уильямс упали в цене

Также упала стоимость у полузащитника «Реала» Федерико Вальверде (с 130 до 120 млн), вингера «Барсы» Рафиньи (с 90 до 80 млн), защитника Трента Александера-Арнолда (с 75 до 70 млн), вингера Родриго (с 80 до 60 млн. оба — «Мадрид») и вингера «Атлетика» Нико Уильямса (с 70 до 60 млн).