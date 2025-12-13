Олег Иванов о «Балтике»: «Было бы здорово, если бы включилась в гонку за титул и повторила путь “Лестера”. РПЛ от этого только выиграет»

За 18 туров «Балтика» пропустила лишь семь мячей (лучший показатель в лиге!) и провела 12 сухих матчей. При этом — никаких «автобусов»! Команда играет в высокоинтенсивный вертикальный футбол. В обороне отрабатывают все без исключения, за счет прессинга и жестких единоборств стараются максимально отодвинуть игру от собственных ворот. Еще Талалаев требует быть первым на подборах, успевать страховать партнеров, быстро вводить мяч из аута.