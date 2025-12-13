Дьяков о тренере для «Спартака»: «Хотелось бы россиянина, который смог бы наладить дисциплину. Романова, скорее всего, не утвердят»

Сначала его чуть ли не на руках носили, но команда проиграла «Балтике» и не выиграла у «Динамо», после чего стали говорить, что Романову рано быть главным тренером «Спартака». Я считаю, что для него несколько матчей в качестве исполняющего обязанности — большой успех и трамплин на будущее. Но главным тренером «Спартака» его, скорее всего, не утвердят.