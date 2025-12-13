Маурисио Перейра завершил карьеру. Хавбека признавали лучшим игроком в истории «Краснодара»

«Мауро — настоящая легенда быков! За 6 лет в клубе Перейра сыграл 201 матч, в которых забил 29 раз и еще 31 ассистировал партнерам. Но главное, чего добился Маурисио Перейра — это любовь болельщиков! В 2019 году именно его признали лучшим футболистом за всю историю клуба.



Мауро, желаем тебе крепкого здоровья и успехов в любом деле, которое ты выберешь для себя в будущем! Легенда!» — говорится в заявлении «Краснодара».