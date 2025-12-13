Посетившим мероприятие с Месси в Индии вернут деньги, сообщили в полиции. Билеты стоили от 40 долларов — больше половины среднего недельного заработка по стране

Главный организатор мероприятия, Сатадру Дутта, был задержан полицией, сообщил Раджив Кумар, начальник полиции Западной Бенгалии.
Запланированный визит Месси на стадион должен был длиться 45 минут, но его появление продлилось всего 20 минут. Билеты на мероприятие стоили от 3500 рупий (38,65 долларов) — более половины среднего недельного дохода в Индии. Один из болельщиков заявил, что заплатил 130 долларов.
«Мы уже задержали главного организатора. Мы принимаем меры, чтобы это нарушение не осталось безнаказанным. Он уже письменно пообещал вернуть деньги за проданные билеты», — сказал Кумар.