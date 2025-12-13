Ричмонд
Футбол. Италия
1-й тайм
Парма
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.15
П2
2.15
Футбол. Франция
2-й тайм
Ренн
2
:
Брест
1
Все коэффициенты
П1
1.32
X
4.80
П2
14.20
Футбол. Англия
20:30
Бернли
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.52
П2
2.00
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.30
П2
4.20
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.25
П2
13.75
Футбол. Франция
21:00
Метц
:
ПСЖ
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.53
П2
9.50
Футбол. Англия
23:00
Арсенал
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.14
X
9.25
П2
25.00
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.64
X
2.84
П2
3.28
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.28
П2
2.67
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
4
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2

Месси, Ди Мария, Паредес, Данило, Роке номинированы на приз «Король Америки». Лионель ни разу его не выигрывал

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси номинирован на приз «Король Америки».

Источник: Спортс"

Премия присуждается уругвайской газетой El País лучшему футболисту года в американских лигах.

Помимо 38-летнего игрока, на награду также претендуют Джорджиан де Арраскаэта, Агустин Росси, Данило, Бруно Энрике, Педро Абреу (все — «Фламенго»), Густаво Гомес, Витор Роке, Флако Лопес (все — «Палмейрас»), Леандро Паредес («Бока Хуниорс») и Анхель Ди Мария («Росарио Сентраль»).

Победитель будет объявлен 31 декабря и будет определен голосованием примерно 250 журналистов.

Отметим, что Месси ни разу в карьере не выигрывал эту награду. В 2024 году ее получил выступающий за «Зенит» Луис Энрике Андре — в тот момент он играл за «Ботафого».

