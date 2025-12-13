Месси, Ди Мария, Паредес, Данило, Роке номинированы на приз «Король Америки». Лионель ни разу его не выигрывал

Премия присуждается уругвайской газетой El País лучшему футболисту года в американских лигах.
Помимо 38-летнего игрока, на награду также претендуют Джорджиан де Арраскаэта, Агустин Росси, Данило, Бруно Энрике, Педро Абреу (все — «Фламенго»), Густаво Гомес, Витор Роке, Флако Лопес (все — «Палмейрас»), Леандро Паредес («Бока Хуниорс») и Анхель Ди Мария («Росарио Сентраль»).
Победитель будет объявлен 31 декабря и будет определен голосованием примерно 250 журналистов.
Отметим, что Месси ни разу в карьере не выигрывал эту награду. В 2024 году ее получил выступающий за «Зенит» Луис Энрике Андре — в тот момент он играл за «Ботафого».
