Каталонский журналист об отмене гола «Барсы» из-за офсайда: «Какой позор! Судья рисует линию, где ему вздумается. Лига сфальсифицирована, пока вам рассказывают про Негрейру. Нас грабят снова и снова»

"Какой позор!!! Судья ВАР из технического комитета Мадрида показывает нам это изображение, чтобы доказать, что в моменте с голом Феррана было вне игры. Он рисует линию где ему вздумается!!! ??? Разве она не должна быть ровной и совпадать с линией поля?