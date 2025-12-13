Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Париж
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.02
П2
2.85
Футбол. Англия
1-й тайм
Арсенал
0
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.16
X
7.90
П2
23.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Хетафе
0
:
Эспаньол
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
2.60
П2
3.40
Футбол. Италия
1-й тайм
Аталанта
1
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
7.50
П2
24.00
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Фулхэм
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
3
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
4
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2

Каталонский журналист об отмене гола «Барсы» из-за офсайда: «Какой позор! Судья рисует линию, где ему вздумается. Лига сфальсифицирована, пока вам рассказывают про Негрейру. Нас грабят снова и снова»

Каталонский журналист Жота Жорди возмущен отменой гола «Барселоны» в матче с «Осасуной» (2:0).

Источник: Спортс"

На 23-й минуте нападающий каталонцев Ферран Торрес забил после подачи Маркуса Рэшфорда. Однако главный арбитр Адриан Кордеро Вега после подсказки видеоассистентов отменил гол, поскольку Рафинья находился в офсайде при розыгрыше углового, с которого началась атака.

"Какой позор!!! Судья ВАР из технического комитета Мадрида показывает нам это изображение, чтобы доказать, что в моменте с голом Феррана было вне игры. Он рисует линию где ему вздумается!!! ??? Разве она не должна быть ровной и совпадать с линией поля?

Дель Серро, из технического комитета судей Мадрида, находясь на ВАР, утверждает, что это — офсайд. Лига сфальсифицирована, пока вам рассказывают про Негрейру. Нас снова и снова грабят, — написал Жорди.

Изображение: x.com/jotajordi13.