Каталонский журналист об отмене гола «Барсы» из-за офсайда: «Какой позор! Судья рисует линию, где ему вздумается. Лига сфальсифицирована, пока вам рассказывают про Негрейру. Нас грабят снова и снова»

На 23-й минуте нападающий каталонцев Ферран Торрес забил после подачи Маркуса Рэшфорда. Однако главный арбитр Адриан Кордеро Вега после подсказки видеоассистентов отменил гол, поскольку Рафинья находился в офсайде при розыгрыше углового, с которого началась атака.
"Какой позор!!! Судья ВАР из технического комитета Мадрида показывает нам это изображение, чтобы доказать, что в моменте с голом Феррана было вне игры. Он рисует линию где ему вздумается!!! ??? Разве она не должна быть ровной и совпадать с линией поля?
Дель Серро, из технического комитета судей Мадрида, находясь на ВАР, утверждает, что это — офсайд. Лига сфальсифицирована, пока вам рассказывают про Негрейру. Нас снова и снова грабят, — написал Жорди.
Изображение: x.com/jotajordi13.