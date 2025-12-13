Ричмонд
Футбол. Франция
2-й тайм
Париж
0
:
Тулуза
2
Все коэффициенты
П1
34.00
X
10.50
П2
1.10
Футбол. Англия
2-й тайм
Арсенал
0
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
3.90
П2
23.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Хетафе
0
:
Эспаньол
2
Все коэффициенты
П1
72.00
X
16.00
П2
1.04
Футбол. Италия
2-й тайм
Аталанта
1
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
7.40
П2
53.00
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Фулхэм
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
3
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
4
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2

Эрик Гарсия о 2:0 с «Осасуной»: «Когда в центре поля проблемы — отдай мяч Педри, и он все решит. Победа гарантирует “Барсе” спокойное воскресенье: мы увеличиваем отрыв»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия высказался о победе команды над «Осасуной» (2:0) в 17-м туре Ла Лиги.

«Осасуна» похожа на «Айнтрахт», очень закрытая команда, делающая ставку на контратаки. Возможно, в первом тайме нам немного не хватало скорости в движении мяча, но мы провели много матчей… Пространства было мало, однако в итоге мы добились своего.

Эта победа очень важна, потому что она гарантирует нам спокойное воскресенье: мы увеличиваем отрыв от соперников — не только от «Атлетико», который тоже выиграл, но и от «Вильярреала» и «Реала», которые играют в воскресенье.

Универсальность ряда игроков придает команде импульс за счет конкуренции: так все мы остаемся в тонусе, никто не расслабляется, и тренеру это только на руку".

«Когда в центре поля начинаются проблемы — отдай мяч Педри, и он все решит», — сказал Гарсия в интервью Movistar+.

