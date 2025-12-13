Ричмонд
Футбол. Франция
2-й тайм
Париж
0
:
Тулуза
2
Все коэффициенты
П1
37.00
X
10.50
П2
1.10
Футбол. Англия
2-й тайм
Арсенал
0
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.38
X
3.90
П2
21.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Хетафе
0
:
Эспаньол
1
Все коэффициенты
П1
72.00
X
16.00
П2
1.28
Футбол. Италия
2-й тайм
Аталанта
1
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
7.40
П2
62.00
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Фулхэм
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
2
:
Кельн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
2
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
3
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
4
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2

Флик о 2:0 с «Осасуной»: «Барса» контролировала игру, очень хорошо оборонялась. Важно было набрать 3 очка. Педри — невероятный игрок, он феноменален"

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги игры с «Осасуной» в 16-м туре Ла Лиги (2:0).

Источник: Sports

"Важно было набрать три очка. Мы контролировали игру, очень хорошо оборонялись. Возможно, у нас было не так много стопроцентных моментов, но три очка у нас есть.

В случае с первым голом у нас было свободное пространство, и мы им отлично воспользовались. Момент для передачи и сам пас были идеальными. Педри — невероятный игрок, игрок топ-класса. Что я могу сказать? Он феноменален. Рафинья всегда был важной частью нашей команды. «Важно, что он забил оба гола».

О «Реале».

«Я не слишком много думаю о других командах. Мы хотим поехать на игру с “Вильярреалом” и победить. Хорошо, что наши соперники чувствуют давление, но это не в нашей власти.

После нескольких недель, в течение которых мы испытывали трудности, мы вернулись. Поскольку все игроки готовы почти на 100%, способности команды очевидны".

Об обороне.

«Эрик [Гарсия] придает нам стабильности, он провел фантастическую игру. Жерар [Мартин] значительно прибавил. И я уже говорил о Кубарси. Играть на таком уровне в 18 лет — это невероятно. Я хвалю “Ла Масию” за то, что они сделали с молодыми игроками. Это замечательно», — сказал Флик.

