Уайт заменен из-за травмы в 1-м тайме против «Вулвс». У защитника «Арсенала» вторая травма в сезоне

Защитник «Арсенала» Бен Уайт заменен в первом тайме матча с «Вулверхэмптоном» в 16-м туре АПЛ (0:0, перерыв) из-за травмы.
Англичанин, вероятно, дернул мышцу во время единоборства с нападающим Хваном Хи Чханом. Вместо на поле появился Майлз Льюис-Скелли.
Для Уайта это вторая травма в нынешнем сезоне. Ранее он пропустил почти месяц из-за ушиба.