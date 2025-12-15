Непомнящий о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей по своему уровню не должен быть сменщиком Шевалье, он достоин большего. Сейчас есть хороший шанс закрепиться в основе»

Россиянин провел три игры подряд за парижский клуб на фоне травмы Люка Шевалье.
"Сафонов сейчас находится в той ситуации, когда у него есть хороший шанс закрепиться в основном составе. Такое бывает, когда твой конкурент выбывает из-за травмы, а ты доказываешь, что ничем не хуже.
Матвей по своему уровню просто не должен быть сменщиком Шевалье, он достоин большего. Но Сафонов молодец, что остается и борется до конца. Это дорогого стоит. Вот эта игровая практика сто процентов ему поможет, он почувствует, что может выступать на этом уровне и что шанс у него есть. Желаю, чтобы Матвей играл как можно чаще", — сказал Непомнящий.
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше