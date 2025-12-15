Непомнящий о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей по своему уровню не должен быть сменщиком Шевалье, он достоин большего. Сейчас есть хороший шанс закрепиться в основе»

Матвей по своему уровню просто не должен быть сменщиком Шевалье, он достоин большего. Но Сафонов молодец, что остается и борется до конца. Это дорогого стоит. Вот эта игровая практика сто процентов ему поможет, он почувствует, что может выступать на этом уровне и что шанс у него есть. Желаю, чтобы Матвей играл как можно чаще", — сказал Непомнящий.