«Боруссия» Дортмунд о теракте в Сиднее: «Ханука, праздник огней, чудовищно омрачена. Выражаем глубокие соболезнования»

Во время празднования еврейского праздника Ханука на пляже Бонди-бич в Сиднее произошла стрельба, в результате которой были убиты 11 человек. Не менее 29 человек госпитализированы, в том числе ребенок и двое полицейских, получивших огнестрельные ранения. Один из нападавших погиб, второй получил ранения и, по данным полиции, находится в критическом состоянии.