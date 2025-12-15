Николай Наумов: «Наш футбол неубиваемый, несмотря на санкции. У нас неиссякаемый поток молодых таланов — душа радуется. Глебов играет великолепно, не говоря про Батракова и Кисляка!»

— Какое самое запоминающееся футбольное событие в этом году?
— Наш футбол неубиваемый. Несмотря на всякие там санкции. Но самое главное — у нас бесконечный, неиссякаемый поток молодых талантливых футболистов. Вопреки всем неурядицам. В этом году такой молодежи появилось еще больше. Поэтому душа просто радуется.
Посмотрите, как великолепно играет Кирилл Глебов! Какой парнишка вырос! Я уж не говорю про Батракова и Кисляка, — сказал Наумов.
В первой части сезона Мир РПЛ полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков забил 11 голов и сделал 6 результативных передач. Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк забил 4 гола и отдал 5 ассистов. У его одноклубника Кирилла Глебова 5 мячей и 2 голевых паса.