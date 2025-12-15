Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
2
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Лилль
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
4
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Алонсо о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Не говорю о судье, но был явный пенальти. Я удивился, что ВАР не пересмотрел эпизод, но в целом не удивлен»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо считает, что в пользу его команды не поставили заслуженный пенальти.

Источник: Спортс"

Мадридцы на выезде одержали победу над "Алавесом со счетом 2:1 в матче 16-го тура Ла Лиги. Бригадой арбитров руководил Виктор Гарсия Вердура.

На 86-й минуте вингер гостей Винисиус упал в штрафной площади «Алавеса» после того, как Науэль Теналья ударил бразильца по голени. Главный арбитр не стал назначать 11-метровый, ВАР не пригласил судью к монитору.

"Матч был напряженным. Мы очень хорошо начали, но потом потеряли контроль над мячом. Второй тайм мы начали хорошо, создавая моменты.

Мы пропустили гол в единственном эпизоде, где Вальдепеньяс допустил ошибку. Команда играла хорошо, проявив характер против очень сильного соперника. Второй гол принес нам три очка, и я очень рад.

Хочу сказать об эпизоде, а не о судье. Мне показалось, что это был явный пенальти, и я удивился, что его не пересмотрели с помощью ВАР. Хотя, в целом, я не удивлен", — сказал Алонсо.