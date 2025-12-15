Спаллетти про 1:0 с «Болоньей»: «Соперник доставлял неприятности даже вдесятером. “Ювентус” был в игре, сегодня я должен похвалить игроков»

— Можно ли сказать, что это самая важная победа с тех пор, как вы пришли в «Ювентус»?
— Определенно, потому что нам явно противостояла сильная команда. У них есть качество и энтузиазм, они хорошо организованы и даже вдесятером создавали нам сложности. У них сильный характер.
Сегодня я должен похвалить своих игроков. На тренировках я видел некоторые положительные моменты. На тренировках игроки казались мне энергичными и реактивными, и нужно было показать игру, которая придала бы им душевного равновесия. Сегодня «Ювентус» был в игре.
Кабаль обладает интуицией, ему придется научиться время от времени контролировать свои эмоции, он эмоционален. У него есть скорость и сила. Талантлив не только тот игрок, который пасует пяткой, но и тот, кто пробегает 100 метров на полной скорости. Он физически силен в воздухе и не уступает один на один, но до сих пор смотрелся немного небрежно. Я слегка разозлил его, — сказал Спаллетти.