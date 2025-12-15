Спаллетти про 1:0 с «Болоньей»: «Соперник доставлял неприятности даже вдесятером. “Ювентус” был в игре, сегодня я должен похвалить игроков»

Кабаль обладает интуицией, ему придется научиться время от времени контролировать свои эмоции, он эмоционален. У него есть скорость и сила. Талантлив не только тот игрок, который пасует пяткой, но и тот, кто пробегает 100 метров на полной скорости. Он физически силен в воздухе и не уступает один на один, но до сих пор смотрелся немного небрежно. Я слегка разозлил его, — сказал Спаллетти.