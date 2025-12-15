Алонсо об объятиях с Винисиусом: «Мы все делаем общее дело. “Реал” должен сохранить набранный ход, единство — это фундамент»

Вингер мадридцев Винисиус Жуниор после ассиста на победный гол Родриго подбежал к Алонсо и обнял его. Ранее сообщалось о конфликте бразильца с тренером.
"Мы сосредоточены на своей игре и готовимся к матчам каждые три дня. Я отдаю должное победе, особенно учитывая отсутствие стольких игроков. Вальдепеньяс дебютировал, и я поздравляю его с дебютом и с его игрой.
Мы все делаем общее дело. Нам нужно сохранить набранный ход, одного матча недостаточно. Впереди еще долгий путь, и мы должны это сохранить.
Мы работаем вместе, команда сыграла очень хорошо. Единство — это фундамент, и только постоянная целостность даст желаемые улучшения", — сказал Алонсо.