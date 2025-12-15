Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
2
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Лилль
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2

Итурральде о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Был контакт и нырок. Очень похоже на эпизод с Родриго в игре с “Жироной”

Бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес объяснил, почему в пользу «Реала» не назначили 11-метровый в конце матча Ла Лиги с «Алавесом» (2:1).

На 86-й минуте вингер «Мадрида» Винисиус упал в штрафной соперника после того, как защитник Науэль Теналья ударил бразильца по голени. Главный арбитр матча Виктор Гарсия Вердура не стал назначать пенальти, ВАР не пригласил судью к монитору.

«Был контакт и нырок. Это очень похоже на эпизод с Родриго в игре с “Жироной” (1:1).

Сегодня в Виго (в матче «Сельта» — «Атлетик» (2:0) — Спортс") был эпизод, в который, как мне казалось, ВАР не должен был вмешиваться. Здесь — то же самое. В рамках обзора они [судейский комитет] должны объяснить, почему они зафиксировали фол в Виго, а здесь — нет.

Проблема в критериях и последовательности. Если в один и тот же игровой день они фиксируют это в Виго, то должны фиксировать и здесь", — сказал Итурральде.