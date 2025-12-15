Хавбек «Монако» Камара о 9-м месте: «Еще можем исправить положение. У нас крепкая команда»

В воскресенье монегаски проиграли «Марселю» (0:1).
— Пугает ли вас отставание от лидеров в таблице?
— Нет, впереди еще очень много матчей, и с учетом того, насколько у нас крепкая по составу команды, мы все еще можем исправить текущее положение. Мы верим в себя, как и тренер, и знаем: если продолжим играть в том же духе, то сможем одержать много побед. Нужно продолжать двигаться вперед.
Это был сложный матч, в котором мы выложились на полную, строго следуя установкам тренера, и только пропущенный мяч в концовке перечеркнул все наши старания, — сказал Камара.