«У Германа и мыслей таких не было». Маврин осудил решение «Броуков» не платить игрокам за период в сборной

Сборная МФЛ 5 декабря проиграла команде ФНЛ в шоу-матче со счетом 1:4.
«У Германа даже и мыслей не было сказать: “Пацаны, вы сейчас едете в сборную, поэтому деньги за этот период не получите”. Странная история, нет?
От «Броуков» в сборной было всего два человека: Давыд и Майрович. Мне кажется, это бред.
Герман не мог сказать такого, потому что я уезжаю в тот период, когда у «Амкала» нет активностей", — сказал Маврин.
ФНЛ вынесла Медиалигу по ее правилам: с буллитами перед матчем и чистым временем.