«У Германа и мыслей таких не было». Маврин осудил решение «Броуков» не платить игрокам за период в сборной

Полузащитник «Амкала» Василий Маврин раскритиковал решение «БроукБойз» не платить своим игрокам зарплату за период в сборной WINLINE Медиалиги.

Источник: Спортс"

Сборная МФЛ 5 декабря проиграла команде ФНЛ в шоу-матче со счетом 1:4.

«У Германа даже и мыслей не было сказать: “Пацаны, вы сейчас едете в сборную, поэтому деньги за этот период не получите”. Странная история, нет?

От «Броуков» в сборной было всего два человека: Давыд и Майрович. Мне кажется, это бред.

Герман не мог сказать такого, потому что я уезжаю в тот период, когда у «Амкала» нет активностей", — сказал Маврин.

ФНЛ вынесла Медиалигу по ее правилам: с буллитами перед матчем и чистым временем.