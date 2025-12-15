У Берна из «Ньюкасла» перелом ребра и прокол легкого. Защитник получил коленом в бок от Мукиеле в дерби с «Сандерлендом», его доставили в больницу из-за проблем с дыханием

Главный тренер «сорок» Эдди Хау сообщил, что центральный защитник был доставлен в больницу после того, как ему стало трудно дышать в перерыве. Прокол легкого происходит, когда воздух проникает в пространство между легким и грудной стенкой. Это приводит к коллапсу легкого, из-за чего оно не может полностью расправиться при вдохе.