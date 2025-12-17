Роналду — 51-й в топ-100 игроков года от The Guardian. Гравенберх — 41-й, Энцо — 47-й, Киммих — 50-й, Бруну — 55-й, де Йонг — 60-й, Барелла — 62-й, Кубарси &m

Британская газета составила традиционный список 100 лучших игроков года и будет публиковать его отдельными частями. Рейтинг составлялся по итогам голосования жюри, в которое вошли журналисты, тренеры и экс-футболисты. Каждый из них составлял свой топ-100, где футболист, занявший первое место получал 40 баллов, а игрок с 40-го места — одно очко. Ознакомиться с первой частью рейтинга можно здесь.
Места с 70-го по 41-е заняли:
70. Мартин Субименди («Арсенал»);
69. Бруно Гимараэс («Ньюкасл»);
68. Пау Кубарси («Барселона»);
67. Юго Экитике («Ливерпуль» / «Айнтрахт»);
66. Фермин Лопес («Барселона»);
65. Маркус Тюрам («Интер»);
64. Ян Зоммер («Интер»);
63. Марк Кукурелья («Челси»);
62. Николо Барелла («Интер»);
61. Филип Фоден («Манчестер Сити»);
60. Френки де Йонг («Барселона»);
59. Эстевао («Челси» / «Палмейрас»);
58. Давид Райя («Арсенал»);
57. Нико Уильямс («Атлетик»);
56. Эберечи Эзе («Арсенал» / «Кристал Пэлас»);
55. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
54. Алессандро Бастони («Интер»);
53. Брэдли Барколя («ПСЖ»);
52. Хакан Чалханоглу («Интер»);
51. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);
50. Йозуа Киммих («Бавария»);
49. Алиссон («Ливерпуль»);
48. Александер Исак («Ливерпуль» / «Ньюкасл»);
47. Энцо Фернандес («Челси»);
46. Виктор Осимхен («Галатасарай»);
45. Мартин Эдегор («Арсенал»);
44. Вильян Пачо («ПСЖ»);
43. Джамал Мусиала («Бавария»);
42. Маркиньос («ПСЖ»);
41. Райан Гравенберх («Ливерпуль»).