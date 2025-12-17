Роналду — 51-й в топ-100 игроков года от The Guardian. Гравенберх — 41-й, Энцо — 47-й, Киммих — 50-й, Бруну — 55-й, де Йонг — 60-й, Барелла — 62-й, Кубарси &m

Британская газета составила традиционный список 100 лучших игроков года и будет публиковать его отдельными частями. Рейтинг составлялся по итогам голосования жюри, в которое вошли журналисты, тренеры и экс-футболисты. Каждый из них составлял свой топ-100, где футболист, занявший первое место получал 40 баллов, а игрок с 40-го места — одно очко. Ознакомиться с первой частью рейтинга можно здесь.