Парижане выиграли турнир, обыграв «Фламенго» в финале (1:1, пен. 2:1). Российский вратарь Матвей Сафонов сделал 4 сэйва в серии пенальти.
«Мы начали год с завоевания трофея (Суперкубка Франции — Спортс»") и завершаем его еще одним трофеем. Это великолепно.
Шесть титулов — это история для клуба, для Франции, для наших болельщиков, для Парижа. У нас отличная команда, великолепный тренер, спортивный консультант, персонал, лучшие болельщики… Мы действительно очень счастливы. Сегодня мы по-настоящему гордимся. Победа здесь, в Катаре, — это нечто особенное.
Сафонов? Это было великолепно. У нас два вратаря топ-уровня. Отразить четыре пенальти — это великолепно", — сказал Аль-Хелайфи.