Сафонов играет во вратарских перчатках Spire. Это бренд Спирякова.
"Я не смотрел матч — я укладывал ребенка спать. Но меньше чем через минуту после серии пенальти я все увидел — мне прислали нарезку. Эмоции потрясающие. Я безумно счастлив за Матвея — как за человека, так и за вратаря.
Я безумно рад, что мы можем показать людям, что наш продукт Spire достоин Межконтинентального кубка ФИФА. Нам доверяет вратарь, который первым в истории отразил четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Это невероятное чувство. Горжусь, что мы — часть истории.
Весь сезон Сафонов сидит в запасе в «ПСЖ». Матвею уже должны были дать возможность показать себя после неудачных матчей Шевалье. Но играл француз. Почему Матвей не играет — непонятно.
Когда «ПСЖ» подписывал Матвея, скептики говорили: «Зачем? Что за бред?» Теперь вы можете посмотреть — зачем. Я всегда говорил, что Матвей Сафонов — один из сильнейших вратарей в России. С тех пор, когда ему было еще 19, когда он только начал феерить в «Краснодаре». Я уже тогда увидел, какой вратарь у нас растет«, — сказал Спиряков в беседе с корреспондентом Спортса»" Ильей Ковалевым.
Сафонов взял 4 пенальти! Четыре! Гениально принес «ПСЖ» Межконтинентальный кубок ?