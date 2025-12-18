Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.50
П2
7.90
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.07
П2
6.16
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.70
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.11
П2
14.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.31
П2
10.75
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.55
П2
3.18

«Нам доверяет вратарь, который первым в истории отразил четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Горд, что мы — часть истории». Спиряков о перформансе Сафонова

Экс-игрок «Амкала» Евгений Спиряков высказался о перфомансе вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова. В матче Межконтинентального кубка ФИФА россиянин взял четыре пенальти в послематчевой серии против «Фламенго» (1:1, 2:1 П).

Источник: Спортс"

Сафонов играет во вратарских перчатках Spire. Это бренд Спирякова.

"Я не смотрел матч — я укладывал ребенка спать. Но меньше чем через минуту после серии пенальти я все увидел — мне прислали нарезку. Эмоции потрясающие. Я безумно счастлив за Матвея — как за человека, так и за вратаря.

Я безумно рад, что мы можем показать людям, что наш продукт Spire достоин Межконтинентального кубка ФИФА. Нам доверяет вратарь, который первым в истории отразил четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Это невероятное чувство. Горжусь, что мы — часть истории.

Весь сезон Сафонов сидит в запасе в «ПСЖ». Матвею уже должны были дать возможность показать себя после неудачных матчей Шевалье. Но играл француз. Почему Матвей не играет — непонятно.

Когда «ПСЖ» подписывал Матвея, скептики говорили: «Зачем? Что за бред?» Теперь вы можете посмотреть — зачем. Я всегда говорил, что Матвей Сафонов — один из сильнейших вратарей в России. С тех пор, когда ему было еще 19, когда он только начал феерить в «Краснодаре». Я уже тогда увидел, какой вратарь у нас растет«, — сказал Спиряков в беседе с корреспондентом Спортса»" Ильей Ковалевым.

Сафонов взял 4 пенальти! Четыре! Гениально принес «ПСЖ» Межконтинентальный кубок ?

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше