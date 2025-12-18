«Ман Сити» в 13-й раз вышел в полуфинал английских кубков при Гвардиоле — это рекорд. «Горожане» до сих пор выигрывали Кубок лиги, если доходили до ½ финала

Манкунианцы обыграли «Брентфорд» (2:0) в ¼ финала Кубка английской лиги.
С момента прихода тренера Пепа Гвардиолы в 2016 году «горожане» уже в 13-й раз вышли в полуфинал национальных кубков — больше, чем любая другая команда.
Ранее «Сити» участвовал в полуфиналах Кубка английской лиги в сезонах-2017/18, 2018/19, 2019/20 и 2020/21. В Кубке Англии команда проходила в полуфинал в сезонах-2016/17, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 и 2024/15.
Отмечается, что каждый раз, когда под руководством испанца клуб доходил до полуфинала Кубка английской лиги, он выигрывали этот турнир. В Кубке Англии в этом случае до сих пор было всего две победы.