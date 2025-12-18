Ричмонд
Мендеш о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Мы поблагодарили его. Матвей — потрясающий человек на поле и за его пределами, мы рады, что он с нами»

Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш оценил игру Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

Источник: Спортс"

Парижский клуб завоевал трофей, победив «Фламенго» (1:1, пен. 2:1). Российский вратарь сделал 4 сэйва в серии пенальти.

"Это был сложный матч. Мы поблагодарили [Сафонова]. Конечно, мы поблагодарили его. Сегодня он показал [что хорошо действует при пенальти], я рад за него.

Он отличный парень, который шутит со всеми. Мы рады, что он с нами. Он потрясающий человек на поле и за его пределами.

Мы стараемся отрабатывать серии пенальти, и я думаю, что сегодня мы были хороши. Мы не реализовали две попытки, но Матвей помог нам, отразив четыре пенальти", — сказал Мендеш.