Сафонов станецвал с трофеем лучшему игроку Межконтинентального кубка в раздевалке «ПСЖ»

Сафонов отбил 4 из 5 пенальти «Фламенго» в послематчевой серии и принес этим «ПСЖ» 6-й трофей в 2025 году.
Российского вратаря официально признали лучшим игроком матча.
Сафонов дал интервью на французском после выигранного Межконтинентального кубка. Смотрите на ВидеоСпортсе«».
Сафонов взял 4 пенальти! Четыре! Гениально принес «ПСЖ» Межконтинентальный кубок ?
Как Сафонов взял 4 пенальти подряд? Разбор.
