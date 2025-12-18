Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.50
П2
7.90
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.07
П2
6.16
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.65
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.11
П2
14.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.63
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.56
П2
3.08

Сафонов станецвал с трофеем лучшему игроку Межконтинентального кубка в раздевалке «ПСЖ»

После выигранного Межконтинентального кубка «ПСЖ» в соцсетях выложил видео: Матвей Сафонов входит в раздевалку с медалью и наградой лучшему игроку матча в руках, а затем танцует c полузащитником Дезире Дуэ.

Источник: Спортс"

Сафонов отбил 4 из 5 пенальти «Фламенго» в послематчевой серии и принес этим «ПСЖ» 6-й трофей в 2025 году.

Российского вратаря официально признали лучшим игроком матча.

Сафонов дал интервью на французском после выигранного Межконтинентального кубка. Смотрите на ВидеоСпортсе«».

Сафонов взял 4 пенальти! Четыре! Гениально принес «ПСЖ» Межконтинентальный кубок ?

Как Сафонов взял 4 пенальти подряд? Разбор.

